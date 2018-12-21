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Научный трамвай начал курсировать в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба администрации, трамвай будет ходить по маршруту №2 (улицы Ошарская, Пискунова, Б.Печёрская, пл.Сенная, Горького, Белинского, Красносельская, Ильинская, Добролюбова, Октябрьская) в течение двух месяцев.
Стать пассажиром умного транспорта в городе сможет любой желающий. Снаружи вагон брендирован яркими рисунками и символикой Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Внутри вагона размещены стикеры с занимательными научными фактами.
Проект приурочен к 8-летию ИЦАЭ и реализуется совместно с МП "Нижегородэлектротранс".
После объявления остановок звучат небольшие рассказы о научно-технических достижениях. Пассажиры узнают, что в Нижнем Новгороде впервые в 1919 году в эфире вместо привычной азбуки Морзе прозвучал голос человека; история теплоходостроения началась на заводе "Красное Сормово". Также нижегородцы узнают, какое отношение имеет Институт прикладной физики РАН к Нобелевской премии, а "Кузькина мать" - к Сарову.
Трамвай напомнит горожанам про великого механика-самоучку Ивана Кулибина, прозванного "нижегородским Архимедом", про русского математика, создателя неевклидовой геометрии Николая Лобачевского, а также о многих других людях, творивших научно-техническую историю Нижнего Новгорода.
Напомним, новогодний трамвай начал курсировать по городскому кольцу с 11 декабря.
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