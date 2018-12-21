Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2018 12:36  [82] Работа нижегородского хлебозавода "Колос 3" приостановлена на полтора месяца по решению суда
25 декабря 2018 12:04  [355] Научный трамвай начал курсировать в Нижнем Новгороде
25 декабря 2018 11:37  [87] Более 2,7 тысяч км линий электропередачи ввело в эксплуатацию МРСК Центра и Приволжья с начала 2018 года
25 декабря 2018 10:36  [131] Вадим Власов: "Запуск автоматизированной системы управления дорожным движением намечен на 2019 год"
25 декабря 2018 10:01  [114] Нижегородская Митрополия подписала соглашение о сотрудничестве с региональным МЧС
25 декабря 2018 09:14  [150] Дом на ул. Вятской в Нижнем Новгороде будет сдан после строительства парковки
25 декабря 2018 06:01  [282] Абонентов российских сотовых операторов с января ждет повышение тарифов
24 декабря 2018 20:40  [343] Нижний сегодня: главные события дня
24 декабря 2018 20:14  [2087] ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за метели с мокрым снегом
24 декабря 2018 18:53  [185] Интерактивный музей знаний открыли в Арзамасе по инициативе местных жителей
Общество

Научный трамвай начал курсировать в Нижнем Новгороде

25 декабря 2018 12:04  [355] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Научный трамвай начал курсировать в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба администрации, трамвай будет ходить по маршруту №2 (улицы Ошарская, Пискунова, Б.Печёрская, пл.Сенная, Горького, Белинского, Красносельская, Ильинская, Добролюбова, Октябрьская) в течение двух месяцев.

Стать пассажиром умного транспорта в городе сможет любой желающий. Снаружи вагон брендирован яркими рисунками и символикой Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Внутри вагона размещены стикеры с занимательными научными фактами.

Проект приурочен к 8-летию ИЦАЭ и реализуется совместно с МП "Нижегородэлектротранс".

После объявления остановок звучат небольшие рассказы о научно-технических достижениях. Пассажиры узнают, что в Нижнем Новгороде впервые в 1919 году в эфире вместо привычной азбуки Морзе прозвучал голос человека; история теплоходостроения началась на заводе "Красное Сормово". Также нижегородцы узнают, какое отношение имеет Институт прикладной физики РАН к Нобелевской премии, а "Кузькина мать" - к Сарову.

Трамвай напомнит горожанам про великого механика-самоучку Ивана Кулибина, прозванного "нижегородским Архимедом", про русского математика, создателя неевклидовой геометрии Николая Лобачевского, а также о многих других людях, творивших научно-техническую историю Нижнего Новгорода.

Напомним, новогодний трамвай начал курсировать по городскому кольцу с 11 декабря.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph