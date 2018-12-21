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Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает инвесторов к участию в конкурсе "Инвестпроект года"

24 декабря 2018 13:34  [67] Бизнес
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает инвесторов к участию в конкурсе Инвестпроект года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает инвесторов к участию в конкурсе Инвестпроект года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает инвесторов к участию в конкурсе "Инвестпроект года". Как сообщили в пресс-службе правительства области, заявки принимаются до 31 января 2019 года.

Данный конкурс дает возможность отметить наиболее значимые для региона инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в 2018 году. Регистрация на конкурс – https://nn-invest.com/news-events/project-of-the-year/registration.

Глава региона напомнил, что по итогам 9 месяцев индекс физического объёма инвестиций в целом по экономике составил 106%, в обрабатывающем производстве — 140,4%.

"Объем инвестиций в основной капитал в регионе растёт. Но при выборе победителей будет оцениваться не только количество – вложенные средства, но и качество – значимость проекта для того района или городского округа, в котором он реализуется. Я приглашаю инвесторов к участию в этом конкурсе, и как глава региона точно знаю – нашим предпринимателям есть что презентовать по итогам уходящего года", - отметил губернатор.

Конкурс проводится по номинациям:
- инвестпроект года в сфере промышленного производства
- инвестпроект года в сфере модернизации промышленного производства
- инвестпроект года в сфере сельского хозяйства
- инвестпроект года в сфере жилой недвижимости
- инвестпроект года в сфере услуг
- инициатива года
- инвестиционное начинание года
- самое инвестиционно-гостеприимное муниципальное образование.

"Особенно хочется обратить внимание на номинацию "Инициатива года". Она предполагает возможность представить проект социальной направленности: к примеру, проекты по вовлечению "в активности" представителей старшего поколения, помощи детям. Социальные предприниматели нередко предлагают более эффективное решение важных для общества проблем, чем госструктуры", - подчеркнул Глеб Никитин.

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