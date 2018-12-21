Суд приговорил жителя Сарова к одному году лишения свободы за причинение вреда дочери при распылении перцового газа Общество

Фото: фото с сайта https://news.rambler.ru/

Суд приговорил жителя Сарова к одному году лишения свободы за причинение вреда дочери при распылении перцового газа. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области

По решению суда, 28-летний житель Сарова признан виновным по ч.2 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

По материалам дела, в июне 2017 года саровчанин в состоянии алкогольного опьянения встретился со своей бывшей супругой по вопросу возврата ключей от квартиры, в которой они ранее совместно проживали. Ничего не решив, женщина вернулась в свой автомобиль, в котором ее ждали дети пяти и трех лет со знакомым.

Увидев на переднем сидении автомобиля мужчину, бывший супруг вытащил из кармана баллон с перцовым газом, и распылил его в приоткрытое окно автомобиля. В результате чего, его трехлетняя дочь заболела острым химическим коньюктивитом и обструктивным бронхитом, что расценивается как причинение легкого вреда здоровью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.