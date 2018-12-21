Время следования электрички Моховые Горы - Нижний Новгород изменится с 14 января Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Время следования электрички Моховые Горы - Нижний Новгород изменится с 14 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Изменения в движении электрички № 6219 обусловлены вводом новой остановки на о.п. Военный Городок.

Поэтому с 14 января электричка станет отправляться со станции Моховые Горы в 18:38, на станции Спортивная она будет находится в 18:41-18:42, на остановке Военный Городок - 18:44-18:45, на Дружбе - 18:49-18:50, Толоконцево — 18:54-19:02.

В Нижний Новгород электричка прибудет в 19:14.