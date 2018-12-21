ГАЗ с 9 по 22 января приостановит производство, отправив сотрудников в отпуск Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Горьковский автозавод (ГАЗ, входит в Группу ГАЗ) с 9 по 22 января приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный оплачиваемый отпуск. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

Во время приостановки производства специалисты ГАЗа осуществят модернизацию и установку нового оборудования для организации серийного выпуска новых моделей легких коммерческих автомобилей "ГАЗель NEXT": автомобилей с шести ступенчатой коробкой передач собственной разработки, а также фургонов и микроавтобусов "ГАЗель NEXT 4,6" с удлиненной колесной базой и увеличенным объемом кузова.

Также специалисты завода осуществят подготовку производства внедорожного грузовика "Садко NEXT".

В компании добавили, что во время модернизации площадки с 9 по 22 января предприятие предоставляет производственным работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, который согласован с профсоюзным комитетом. В это время на производственной площадке специалисты осуществят сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства.