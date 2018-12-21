"Как врач, я вижу очень много положительного в принятии Стратегии развития Нижегородской области" - Валентина Цывова

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"Как врач, я вижу очень много положительного в принятии Стратегии развития Нижегородской области", - заявила член Общественной палаты России, член Общественной палаты области, генеральный директор лечебно-профилактического учреждения "Центр медицинской профилактики ГАЗ" Валентина Цывова, комментируя предстоящее представление губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Стратегии социально-экономического развития региона.
"У нас объявлено десятилетие детства, и значит, будем заниматься здоровьем детей, будем повышать демографию. У нас объявлен год борьбы с онкологией, и я как модератор проекта "Здоровая нация - здоровая страна" Лиги здоровья нации считаю, что мы должны сделать все для борьбы с этим заболеванием, чтобы даже при таком диагнозе люди жили долго и счастливо", - отметила Валентина Цывова.
"Еще один важный момент связан с повышением пенсионного возраста — это активное долголетие. Стратегия развития предусматривает мероприятия по укреплению здоровья людей после 60 лет. Здесь на первый план выступает полноценная диспансеризация для раннего выявления заболеваний, а значит, должна быть пропаганда здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Кстати, недавно я была в Госдуме, где принимали Стратегию развития Российской Федерации, и могу отметить, что многое из того, о чем говорит президент страны, вошло в нашу региональную Стратегию развития", - добавила Валентина Цывова.
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