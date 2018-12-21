Министр финансов РФ Антон Силуанов считает нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань" Экономика

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Министр финансов РФ Антон Силуанов считает экономически нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань". Об этом сообщает информационное агентство ТАСС 25 декабря 2018 года.

Он заметил, что скептически относится к проекту и сказал о том, что высокоскоростные магистрали строят там, где перемещается большое количество людей.

"Между Москвой и Питером - я еще понимаю. Даже есть оценки специалистов, где такие проекты могут быть выгодны и могут окупать текущее содержание. Но поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростной поезд, поэтому экономический смысл фактически отсутствует", - пояснил свою позицию Антон Силуанов.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин сомневался в необходимости строить участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Нижний Новгород.