Динамика ВВП Таиланда - Asian-Links

Сейчас существуют люди, для которых имеет значение разбираться в вопросах экономики. Такие люди зачастую предпочитают погружаться в положения разных областей и стран. Поэтому на сегодняшний день, специально для таких людей, существует обзор на ВВП Таиланда.

Что представляет собой ВВП?

ВВП по покупательским ценам представляет собой сумму валовой добавленной стоимости, созданной всеми производителями-резидентами в экономике, плюс любые налоги на продукцию и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продукции. Она рассчитывается без вычета амортизации произведенных активов или без сокращения истощенных природных ресурсов. Данные в текущих долларах США. Показатели ВВП в долларах преобразуются из национальных валют с помощью официальных курсов валют.

Здесь вы сможете увидеть следующую информацию:

Обзор экономики Таиланда.

“Тайская экономика является второй по размеру в Юго-Восточной Азии после Индонезии. В Таиланде хорошо развиты транспортная инфраструктура и экспорт-ориентированная промышленность. Экспорт формирует до ⅔ ВВП Таиланда. Основные категории тайских товаров, идущие на экспорт, - следующие: электроника, сельскохозяйственные товары, автомобили и переработанные продукты питания. Главные экспортные сельхозтовары - это рис, сахар, каучук, кокосы, пальмовое масло, кукуруза, овощи и фрукты. Таиланд - это также самое популярное туристическое направление у иностранцев. Вклад туризма в ВВП Таиланда оценивался в 17,7% по результатам 2016 года. Таиланд выступает в качестве регионального производственного хаба для японских и американских автопроизводителей, которые ведут операционную деятельность в стране с помощью своих дочерних компаний: Ford Thailand Manufacturing, General Motors (Thailand), Honda Automobiles (Thailand), Toyota Motor Thailand”.

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