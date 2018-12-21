Особенности строительства загородных домов

В комфортном загородном доме в большой степени обеспечивается повышенная комфортность проживания.

Востребованной услугой строительных организаций является строительство загородных домов. Высокая квалификация специалистов компании АйЭмДом и большой опыт позволяют воплощать в жизнь проекты,

соответствующие пожеланиям заказчика.

Виды загородных домов.

Повышенной комфортностью проживания отличаются кирпичные особняки. В них гарантирована хорошая шумоизоляция. Дома из кирпича отличаются пожаробезопасностью и морозоустойчивостью. Современная отделка позволяет придать эстетичный внешний вид кирпичному загородному дому и сделать его универсальным для проживания в любое время года. Востребованным материалом для строительства загородного дома является газобетон. С его помощью возводится прочная и надежная постройка, отличительной особенностью которой является невысокая стоимость.

Деревянные дома выглядят стильно и изысканно. Для строительства используются следующие материалы:

• Оцилиндрованные бревна. В домах данного вида создается здоровый микроклимат: зимой во внутренних помещениях хорошо сохраняется тепло, а летом - прохлада. Прогреваются такие дома в течение короткого временного периода. Процесс строительства осуществляется быстро, так как бревна подгоняются на производстве, а на строительной площадке осуществляется только сборка.

• Брус. Характерной особенностью домов из этого материала является высокая скорость строительства и умеренная цена. Невысокий вес строительной конструкции исключает необходимость обустройства сложного дорогостоящего фундамента. При строительстве нет необходимости использовать тяжелую технику. Материал обладает хорошими дышащими свойствами, поэтому в доме сохраняется благоприятный микроклимат, даже если его не топить.

• Каркасные технологии позволяют строить долговечные и комфортные загородные дома. Их можно возводить практически в любых климатических условиях. Строительный процесс происходит очень быстро. Для создания домов используется каркас и специальные утеплители. Такие материалы отличаются малым весом, поэтому для домов не требуется тяжелый фундамент. Благодаря каркасной технологии можно воплощать любые проекты в жизнь. В процессе эксплуатации каркасные строения можно видоизменять.

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