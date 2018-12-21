Глеб Никитин поздравит юных нижегородцев с наступающим новым годом Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравит детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с наступающим новым годом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благотворительное новогоднее представление "Губернаторская елка" пройдет в Нижегородском цирке 26 декабря.

Мероприятие проводится для двух тысяч воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников учреждений социального обслуживания семьи.

На "Губернаторскую елку" приглашаются дети, добившиеся высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.