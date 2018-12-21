Глеб Никитин поздравит юных нижегородцев с наступающим новым годом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравит детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с наступающим новым годом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Благотворительное новогоднее представление "Губернаторская елка" пройдет в Нижегородском цирке 26 декабря.
Мероприятие проводится для двух тысяч воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников учреждений социального обслуживания семьи.
На "Губернаторскую елку" приглашаются дети, добившиеся высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.
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