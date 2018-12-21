Глюкозамин и хондроитина в спортивном питании

При комплексном применение глюкозамин и хондроитин позволяют в любом возрасте сохранять в хорошую форму.

Для того чтобы достичь хороших результатов в сорте необходимо обязательно использовать спортивное питание. Сегодня очень популярными являются глюкозамин и хондроитин. Их комплексное воздействие направлено на укрепление и восстановление хрящевых тканей. При грамотном их употребление снижаются риски повреждение связочного аппарата. Приобрести препараты можно здесь https://fitnutrition.ua/glyukozamin-i-hondroitin/.

Хрящевые ткани отличаются повышенной хрупкостью. Они могут разрушаться не только от физических нагрузок, но также и на фоне вредных негативных воздействий, неправильного питания и возрастного фактора. Именно поэтому тем, кто занимается спортом, рекомендуется употреблять специальные продукты, которые позволят поддерживать опорно-двигательную систему в хорошем состоянии.

Глюкозамин представляет собой углевод. Он используется организмом не для выработки энергии, а в качестве строительного материала для тканей различных органов. Благодаря ему улучшается состояние хрящей, сухожилий, связок и мышечной ткани в целом. При регулярном употреблении глюкозамина увеличивается сопротивление хрящей «на разрыв». Это значит, что снижаются риски травмирования при повышенных спортивных нагрузках.

Хондроитин придает упругость хрящам благодаря тому, что удерживает воду в тканях. То есть, повышается амортизация суставов, а значит, уменьшается вероятность «стирания суставов». Но при этом явными регенерирующими свойствами он не обладает.

Добавки с хондроитином и глюказаминома рекомендуется принимать при занятиях бодибилдингом, когда приходится систематически поднимать большие тяжести. Такие препараты отличаются минимумом побочных эффектов и щадящим воздействием на организм в целом. Кроме этого добавки считаются эффективными при возникновении болей.

Дозировка препаратов должна подбираться индивидуально с учетом уровня нагрузок и состояние организма. Так также всегда принимается во внимание особенность основного рациона. В силу этого правильно будет подбирать дозировку совместно с тренером и врачом.

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