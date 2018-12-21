Правила выбора мужского костюма

Основой базового гардероба мужчины является костюм.

Классический мужской костюм должен быть в гардеробе мужчины, независимо от рода занятий. Приобрести великолепные модели можно например здесь https://alfa-collection.ru/.

Основным критерием выбора мужского костюма является материал пошива. Информация о нем обычно содержится на бирке, прикрепленной внутри модели. От качества материала в значительной степени зависит стоимость костюма.

Великолепно выглядят модели мужских костюмов из шерстяной ткани. При этом самые лучшие материалы, которые используются для пошива мужских костюмов известными производителями, отмечаются маркировкой SUPER. Повышенная легкость материала придается, если шерсть смешивается с кашемиром или шелком. Для летних вариантов подходящими являются ткани, в составе которых содержится шерсть и хлопок или шерсть и лен.

Кроме того в костюмные ткани часто добавляются современные синтетические материалы. Это повышает эстетичность одежды, так как она меньше мнется и деформируются. Кроме того если костюм пошит из ткани, в которой имеются синтетические компоненты, то он будет носиться длительное время. Это особо актуально для моделей классического кроя, которые никогда не выходят из моды.

Очень важно чтобы в костюме использовалась качественная подкладка. Если она порвется очень быстро, то естественно костюм придется выбросить. Оптимальным вариантом является вискоза, которая отличается мягкостью, гигроскопичностью и износостойкостью.

Мужские костюмы могут комплектоваться однобортными или двубортными пиджаками. Модели в первом случае отличаются большей универсальностью. Второй вариант больше подходит мужчинам высокого роста и обладающим стройной фигуры.

Очень важно чтобы костюм сидел по фигуре. Лацканы пиджака должны плотно прилегать к плечу и точно соответствовали естественной линии. Длина рукава должна заканчиваться на косточки запястья. Это требование связано с тем, что рубашка должна выглядывать приблизительно на 1 - 2,5 см. В противном случае создастся впечатление, что пиджак подобран не по размеру.

Выбор цвета мужского костюма всецело зависит от персональных вкусовых предпочтений. Но универсальными являются модели темно-серого, темно-синего и черного цвета.

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