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Культура и отдых

Проект благоустройства территории у озера Утиное представят в Дзержинске Нижегородской области в начале 2019 года

25 декабря 2018 17:47  [44] Культура и отдых

Проект благоустройства территории у озера Утиное представят дзержинцам в начале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации 25 декабря 2018 года по итогам заседания рабочей группы по координации проектов благоустройства общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (на 2018-2022 годы).

В рамках заседания был рассмотрен проект городского парка "Озеро Утиное", разработка которого в настоящее время подходит к концу. Напомним, что контракт на разработку проектной и сметной документации на строительство этого парка заключен с ООО "ЭкоПланПроект" (г. Саранск).

Общая стоимость работ - 1,52 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до 31 декабря 2018 года.

В начале совещания Иван Носков отметил, что рабочая группа создана специально для того, чтобы предоставить всем активным общественникам возможность высказать свои предложения и пожелания до начала реализации проекта.

"Видно, что все заинтересованы в реализации проекта. Вносятся разные предложения и замечания, и они порой расходятся с изначальной концепцией, которая обсуждалась ранее, но в рабочем порядке мы все это учтем. Основная же мысль заключается в том, что парк в любом случае надо создавать, он нужен и имеет большое значение для города", - отметил Иван Носков.

"Городская территория, прилегающая к озеру Утиное – это 18 гектаров лесного массива и естественного ландшафта. Эта территория очень востребована у жителей города. В 2015 году была разработана концепция ее благоустройства и в 2019 году на основе этой концепции планируется начать создавать парк", - рассказал первый замдиректора департамента благоустройства Петр Лунин.

Будущий парк должен быть многофункциональным: с зонами тихого отдыха, зонами для занятий спортом, игровыми и детскими площадками, местами для кормления уток, площадкой для выгула собак.

Глава города подчеркнул, что это будет парк тихого семейного и спортивного отдыха, и предложил членам рабочей группы в ближайшие дни оформить все замечания и передать в департамент благоустройства.

В 2019 году можно будет реализовать первый этап – организовать сам парк (смонтировать систему освещения, сформировать дорожки, установить ограждение и входные группы, подготовить площадки для последующего размещения культурно-досуговых объектов, провести мероприятия по обеспечению безопасности отдыхающих и т.д.). В целом реализация проекта займет не менее 2-3 лет.

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