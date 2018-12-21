"Необходимо переломить тенденцию спада рождаемости в Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Региональное правительство планирует внедрить инструменты поддержки, которые позволят увеличить рождаемость в 1,2 раза. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, представляя 25 декабря 2018 года второй флагманский проект "Благоприятные условия для жизни и семьи", который вошел в утвержденную Стратегию развития области.

"20 декабря мы приняли закон о поддержке многодетных семей в части предоставления земельных участков в собственность сразу, без предварительных договоров аренды. Это позволит многодетным семьям намного быстрее строиться на своей земле. Ведь за 2018 год количество многодетных семей увеличилось на 8%, и мы рассчитываем на продолжение роста! Наша задача – внедрить такие инструменты поддержки, чтобы переломить тенденцию спада рождаемости и даже выйти на качественный рост в 1,2 раза", - заявил Глеб Никитин.

Во втором флагманском проекте Стратегии предусмотрено формирование мер поддержки института семьи и семейных ценностей.



"В этом году мы построили два новых детских сада. На первых этапах реализации Стратегии предусмотрено строительство новых садов на шесть тысяч мест, и школ общей численностью на 12 тысяч мест. Мы провели большую совместную общественную работу при разработке и утверждению Стратегии. И наш регион стал одним из лидеров по результатам отбора на предоставление в 2019-м году субсидии в рамках национального проекта "Образование". Реализация Стратегии позволит нам построить и провести капремонт еще 86 учреждений, а 167 – оснастить современным оборудованием. К 2035 году доля учреждений культуры, соответствующих современным требованиям, составит более 90%", - заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что второй флагманский проект "Благоприятные условия для жизни и семьи" направлен на формирование таких условий, в которых нижегородцы всех поколений будут чувствовать себя комфортно. Кроме решений "жилищного вопроса" в проекте также предусмотрено формирование комфортной и безопасной городской среды, формирование условий для долгой и здоровой жизни с ранних лет, особое внимание уделено вопросам активного долголетия, трансформации образовательной среды.

Напомним, Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области разделена на девять флагманских проектов - основные смысловые блоки, которые затрагивают все сферы жизни любого жителя Нижегородской области:

- флагман 1 "Забота о благополучии каждого";

- флагман 2 "Благоприятные условия для жизни и семьи";

- флагман 3 "Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан";

- флагман 4 "Лучшие условия для компаний";

- флагман 5 "Внутренняя эффективность компаний в экономике";

- флагман 6 "Развитие рынков сбыта";

- флагман 7 "Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике";

- флагман 8 "Эффективная работа правительства";

- флагман 9 "Комфортно жить везде".

Реализация девяти флагманских проектов позволит добиться главного результата – благополучия людей.

Напомним, 21 декабря 2018 года правительство Нижегородской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона на заседании кабинета министров под председательством губернатора Глеба Никитина. Документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти. Полученные предложения и замечания (порядка 60), которые касались включения дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив, были урегулированы в рабочем порядке.