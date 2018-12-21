Стратегия развития станет основополагающим документом Нижегородской области на ближайшие 17 лет Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Стратегия развития станет основополагающим документом Нижегородской области на ближайшие 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор области Глеб Никитин 25 декабря на Нижегородской ярмарке в рамках торжественного мероприятия представляет общественности утвержденную Стратегию развития региона.

Губернатор сказал, что Стратегия станет основополагающим документом региона на ближайшие 17 лет.

"Стратегия - это основополагающий документ региона на следующие 17 лет, основанный на принципах умного, устойчивого и справедливого развития. Человек – главная ценность Стратегии. Именно поэтому в ее основе лежат три взаимосвязанных приоритета: развитие человека – поддержка тех сфер, что обеспечивают реализацию личностного человеческого потенциала; экономическое развитие, которое обеспечит человеку высокий уровень жизни; пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что к созданию Стратегии были привлечены региональные и федеральные эксперты, свыше 400 человек приняли участие в 50 заседаниях, на которых проходила экспертная проработка ключевых проблем и перспектив развития региона. Также не менее важным этапом, по словам Глеба Никитина, стало общенародное обсуждение этого документа.



"Это был самый правильный путь - спросить у людей, что действительно для них важно и приоритезировать развитие совместно. Стратегические сессии состоялись во всех муниципалитетах области", - сказал губернатор.

Напомним, что в обсуждении документа приняло участие свыше 4,5 тысяч человек и были проработаны 5,5 тысяч предложений, часть из которых вошла в Стратегию.

Глеб Никитин напомнил, что после масштабной народной доработки Стратегия была вынесена на всеобщее голосование. 9 сентября документ получил одобрение у 94% проголосовавших (более 500 тысяч нижегородцев).

"Это очень важная оценка общества, выразившего свое доверие нашей работе. На заключительном этапе мы добились согласования проекта Стратегии на федеральном уровне. При этом нам удалось качественно синхронизировать документ с новыми национальными проектами России. Так, наш регион вошёл в тройку лидеров по общему объему привлеченных средств из федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов", - сказал Глеб Никитин, поблагодарив жителей за беспрецедентную активность в работе над документом.



Основополагающий документ региона содержит в себе следующие флагманские проекты, затрагивающие все сферы жизни любого жителя Нижегородской области:

- флагман 1 "Забота о благополучии каждого";

- флагман 2 "Благоприятные условия для жизни и семьи";

- флагман 3 "Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан";

- флагман 4 "Лучшие условия для компаний";

- флагман 5 "Внутренняя эффективность компаний в экономике";

- флагман 6 "Развитие рынков сбыта";

- флагман 7 "Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике";

- флагман 8 "Эффективная работа правительства";

- флагман 9 "Комфортно жить везде".

Напомним, 21 декабря 2018 года правительство Нижегородской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона на заседании кабинета министров под председательством губернатора Глеба Никитина. Документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти. Полученные предложения и замечания (порядка 60), которые касались включения дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив, были урегулированы в рабочем порядке.