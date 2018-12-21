Нижегородские власти предоставят преференции застройщикам, которые станут решать проблемы обманутых дольщиков Общество

Нижегородские власти предоставят преференции застройщикам, которые станут решать проблемы обманутых дольщиков Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области предоставит преференции застройщикам, которые станут решать проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, представляя на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2018 года второй флагманский проект Стратегии социально-экономического развития региона - "Благоприятные условия для жизни и семьи".

Вопросы обеспечения нижегородцев жильем вошли во второй флагманский проект Стратегии - "Благоприятные условия для жизни и семьи"

"Мы создаем особые условия для компаний, которые возьмутся решать проблему обманутых дольщиков. Во-первых, таким компаниям могут получить без торгов земельные участки. Во-вторых, достройщики проблемных домов будут платить за аренду участков, находящихся в собственности области, только один рубль в год. Это беспрецедентные меры, но экстренные ситуации требуют экстренных решений", - заявил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что за 2018 год в решении проблем обманутых дольщиков региональному правительству удалось значительно продвинуться вперед: открыта приемная для обманутых дольщиков, учрежден региональный строительный оператор "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству", на достройку проблемных объектов уже выделено около одного миллиарда рублей.

"Не менее острой жилищной проблемой для нижегородцев является аварийный фонд. И мы намерены к 2026 году расселить 1100 аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, полностью решив эту проблему", - сообщил губернатор.

Второй флагманский проект "Благоприятные условия для жизни и семьи" направлен и на формирование комфортной городской среды. Глеб Никитин напомнил, что первая половина 2018 года прошла под знаком подготовки к Чемпионату мира по футболу, в рамках которой удалось благоустроить и открыть для гостей и жителей города Нижневолжскую набережную, преобразились и такие общественные пространства, как Мещерское озеро и парк на Стрелке.

В городе построен "Стадион Нижний Новгород" и он уже используется как наследие чемпионата - на территории, прилегающей к стадиону, открыт большой каток, которым с 15 декабря уже воспользовались около 30 тысяч человек.



"Изменения коснулись не только столицы нашей области. В проекте "Формирование комфортной городской среды" участвовали все муниципальные районы Нижегородской области, где появились десятки благоустроенных общественных пространств. Мы не остановимся на достигнутом – в рамках первых этапов реализации Стратегии мы благоустроим почти 7 тысяч дворов и 673 парка. Уже обнародован перечень городских пространств, где планируется провести благоустройство в 2019-м году", - сообщил Глеб Никитин.



Напомним, Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области разделена на 9 флагманских проектов - основные смысловые блоки, которые затрагивают все сферы жизни любого жителя Нижегородской области:



- флагман 1 "Забота о благополучии каждого";

- флагман 2 "Благоприятные условия для жизни и семьи";

- флагман 3 "Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан";

- флагман 4 "Лучшие условия для компаний";

- флагман 5 "Внутренняя эффективность компаний в экономике";

- флагман 6 "Развитие рынков сбыта";

- флагман 7 "Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике";

- флагман 8 "Эффективная работа правительства";

- флагман 9 "Комфортно жить везде".

Напомним, что правительство Нижегородской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона 21 декабря 2018 года на заседании кабинета министров под председательством губернатора Глеба Никитина. Документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти. Полученные предложения и замечания (порядка 60), которые касались включения дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив, были урегулированы в рабочем порядке.