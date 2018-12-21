Две операции по пересадке сердца нижегородцам запланированы в 2019 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Две операции по пересадке сердца нижегородцам запланированы в 2019 году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, представляя в ходе торжественного мероприятия на Нижегородской ярмарке второй флагманский проект Стратегии социально-экономического развития региона - "Благоприятные условия для жизни и семьи".

Вопросы оказания медпомощи нижегородцам вошли во второй флагманский проект Стратегии развития региона - "Благоприятные условия для жизни и семьи". Глеб Никитин пояснил, что первую операцию по пересадке сердца провели в регионе в 2018 году. Еще две операции планируется выполнить в рамках Стратегии в 2019 году.

"Я хочу выразить свое восхищение участникам уникального события - в 2018 году в Нижегородской области впервые была проведена операция по пересадке сердца. На 2019 год запланировано еще две подобных операции. Мы гордимся нашими хирургами - Михаилом Валерьевичем Рязановым и его ассистентами. Вы - врачи от Бога, которые вывели Нижегородскую область в число тех немногих регионов России, где проводятся операции такой сложности. И одновременно вы - пример для молодых врачей и для ребят, которые только выбирают профессию. Вы показываете, что у нас возможна самореализация в медицине на высочайшем уровне", - сказал Глеб Никитин.

Операция по пересадке сердца 64-летнему пациенту от 22-летнего донора прошла в Нижегородском областном кардиоцентре. Операцию проводил кардиохирург, кандидат медицинских наук Михаил Рязанов, для которого эта операция стала первой подобной в профессиональной биографии. Такие операции по пересадке сердца проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске некоторых других регионах. Для Нижегородской области начало проведения подобных операций - важный этап развития региональной медицины. А для трансплантологии данный этап является завершающим, так как пересадка других органов проводится в регионе около 10 лет, не было только операций на сердце.

По словам главы региона, также в рамках реализации Стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в ближайшие годы в области планируется создать региональный онкологический кластер ядерной медицины.

Глеб Никитин напомнил, что региональное правительство продолжит и модернизацию техники, используемой при спасении человеческих жизней. Уже в 2018 году на территории Нижегородской области приступила к работе санитарная авиация, на что было выделено почти 50 млн рублей из регионального бюджета. За это время было эвакуировано и спасено 58 пациентов.

"Для развития скорой помощи обеспечивается поэтапное обновление парка автомобилей. В этом году приобретено 72 машины. Также будет создан единый диспетчерский центр. В 95% случаев время прибытия бригады к больному должно будет составлять не более 20-ти минут", - подчеркнул глава региона.

Стратегия социально-экономического развития региона была сформирована в соответствии с майским Указом президента РФ Владимира Путина №204. В региональном документе также уделено особое внимание вопросам активного долголетия. В рамках второго флагманского проекта планируется реализовать инициативы по формированию условий для долгой и здоровой жизни с разных лет.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы жители нашего региона смогли стать настоящими долгожителями, и средний возраст превышал 80 лет", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что важной составляющей формирования здорового образа жизни с ранних лет являются занятия физической культурой. В 2018 году в регионе были введены в эксплуатацию три физкультурно-оздоровительных комплекса. Появились новые тренировочные площадки, установлено более 70 воркаут-комплексов. В рамках подготовки к Чемпионату мира приведены в нормативное состояние уже имеющиеся спортивные объекты.

"Мы рассчитываем, что все эти шаги, а также реализация национального проекта "Спорт – норма жизни" позволят увеличить к 2024 году количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 55%", - заявил Глеб Никитин.

Также глава региона напомнил, что проведение Чемпионата мира по футболу доказало, что регион способен принимать мероприятия такого высокого уровня. "Сейчас идет активная работа над бизнес-планом дальнейшего использования наследия Чемпионата мира", - добавил он.

Второй флагманский проект "Благоприятные условия для жизни и семьи" направлен на формирование таких условий, в которых нижегородцы всех поколений будут чувствовать себя комфортно. Кроме решений "жилищного вопроса" в проекте также предусмотрено формирование комфортной и безопасной городской среды, формирование условий для долгой и здоровой жизни с ранних лет, особое внимание уделено вопросам активного долголетия, трансформации образовательной среды.

Напомним, Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области разделена на 9 флагманских проектов - основные смысловые блоки, которые затрагивают все сферы жизни любого жителя Нижегородской области:

- флагман 1 "Забота о благополучии каждого";

- флагман 2 "Благоприятные условия для жизни и семьи";

- флагман 3 "Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан";

- флагман 4 "Лучшие условия для компаний";

- флагман 5 "Внутренняя эффективность компаний в экономике";

- флагман 6 "Развитие рынков сбыта";

- флагман 7 "Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике";

- флагман 8 "Эффективная работа правительства";

- флагман 9 "Комфортно жить везде".

Реализация девяти флагманских проектов позволит добиться главного результата – благополучия людей.

Напомним, 21 декабря 2018 года правительство Нижегородской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона на заседании кабинета министров под председательством губернатора Глеба Никитина. Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков рассказал, что реализация Стратегии пройдет в три этапа.

Документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти. Полученные предложения и замечания (порядка 60), которые касались включения дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив, были урегулированы в рабочем порядке.