Нижегородская область намерена увеличить долю малого и среднего предпринимательства в ВРП до 50% Бизнес

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область намерена увеличить долю малого и среднего предпринимательства в ВРП до 50%. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил в ходе торжественного приема по случаю представления Стратегии социально-экономического развития на Нижегородской ярмарке.

Он добавил, что спрос на микрозаймы и гарантии для малого и среднего и бизнеса превышает в Нижегородской области предложение в разы.

"Мы видим, что спрос на микрозаймы и гарантии для малого и среднего и бизнеса превышает предложение в разы, и готовы в ближайшие годы провести докапитализацию специализированного государственного Агентства на 700 млн рублей по гарантиям и 800 млн рублей по микрозаймам", - сказал Глеб Никитин.

"На этом наши действия не закончатся. В рамках нацпроектов Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей на инструменты развития бизнеса. Наша главная задача – перейти от поддержки предпринимательства к его развитию, чтобы увеличить долю малого и среднего предпринимательства в ВРП до 50%", - добавил глава региона.

По мнению губернатора, нагрузка на бизнес также должна быть сбалансированной. "По итогам первого полугодия 2018 года мы уже сократили количество проверок в рамках регионального надзора на 22%, а по отдельным видам контроля на 30% и более. Достижение заявленных целей возможно только в том случае, если мы выстроим честный и открытый диалог с бизнес-сообществом", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, Единый центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес" появится в Нижегородской области в рамках нацпроекта, заявил Глеб Никитин на встрече с представителями регионального бизнеса 17 декабря 2018 года.

Нижегородская область защитила в Минэкономразвития РФ региональную составляющую нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Объём финансирования нашей региональной составляющей (с учётом поддержки фермеров) на 2019-2024 годы - более 3 млрд рублей", - сказал глава региона.