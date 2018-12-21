Сто объектов культурного наследия отреставрировано в Нижегородской области в 2018 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сто объектов культурного наследия отреставрировано в Нижегородской области в 2018 году. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил в ходе торжественного мероприятия по представлению Стратегии социально-экономического развития на Нижегородской ярмарке.

"За этот год отремонтировали и отреставрировали 100 объектов культурного наследия, еще 50 добавили в реестр. Это рекордные показатели для Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, к Чемпионату мира по футболу-2018 были приведены в порядок более 600 фасадов с активным участием в этой работе собственников объектов.

"Город преобразился, и все это заметили. Но это только начало работы. Нам нужно запустить комплексный процесс редевелопмента центра города. Мы уже добились признания необходимости поддержки такой работы на уровне правительства страны, и мероприятия по восстановлению исторических частей городов попали в национальный проект "Жилье и городская среда", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам главы региона, как и любая другая отрасль экономики, туристическая сфера предполагает высокую конкуренцию. В этой связи Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области предполагает ряд мер: это и развитие туристических субкластеров, и редевелопмент исторических центров и объектов, и развитие транспортной доступности.

"2018 год можно считать началом новой эпохи для туризма в нашей области, и, конечно, это связано с Чемпионатом мира по футболу, о котором мы сегодня уже говорили. В общей сложности в этом году нас посетили 2,8 млн человек. Это на 300 тысяч больше, чем в прошлом году. Пассажиропоток нового терминала аэропорта вырос на 21%. Масштабную реконструкцию прошёл и железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода. Площадь помещений увеличилась на 1200 квадратных метров, а пропускная способность на 25%. Были модернизированы платформы, реконструирован фасад и центральный холл", - напомнил губернатор.

В строительство средств размещения в Нижегородской области инвестировано порядка 5 млрд рублей, построено 14 гостиниц и 26 хостелов, в том числе первые пятизвездочные отели. Общий объем платных услуг отрасли вырос почти до 14,5 млрд рублей.

"Может возникнуть ощущение, что в этом году все крутилось исключительно вокруг Чемпионата Мира, однако это не так. Мы разработали концепцию развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров, создали его управляющую компанию, получили поддержку развития кластера на уровне президента страны и правительства РФ, добились включения кластера в федеральную целевую программу. Концепция предполагает более 15 млрд рублей инвестиций в его развитие", - заключил губернатор.

Напомним, 18 декабря 2018 года на официальном сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о выделении дополнительных бюджетных ассигнованиий на строительство автомобильных дорог, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В частности, 150 миллионов будет направлено на строительство юго-восточного обхода Дивеева. "Этот проект является важным этапом по развитию кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" и позволит разгрузить исторический центр Дивеева от транзитного транспорта", - сказал Глеб Никитин.