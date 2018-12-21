"Доля обезвреженных и использованных отходов должна достигнуть в общем объеме 80%", - Глеб Никитин Общество

Доля обезвреженных и использованных отходов должна достигнуть в Нижегородской области в общем объеме 80%. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил в ходе торжественного приема по случаю представления Стратегии социально-экономического развития на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2018 года.

"Сегодня остро стоит вопрос экологии и мусора. Наша область подошла к той опасной черте, когда мы рискуем оставить потомкам не природное богатство, а мусорные горы", - сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что в 2019 году заработают региональные операторы по работе с твердыми коммунальными отходами.

"Спрос за качество этой работы будет со стороны общества существенно строже. Мы должны исключить факты, когда мусор вывозится в ближайший лес и гибнет уникальная природа. Экология – наша общая забота. В ближайшие годы мы продолжим внедрять программы по переработке отходов и бережливому отношению к ресурсам как среди граждан, так и среди бизнеса и государства. Совместными усилиями мы должны добиться того, чтобы доля обезвреженных и использованных отходов достигла в общем объеме 80%", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что сегодня правительство региона создает максимально комфортные условия для добросовестных компаний, работающих в области мусоропереработки и мусоросортировки.

"В 2018 году на базе межмуниципального полигона для утилизации твердых бытовых отходов "МАГ-1" создан крупнейший в России мусоросортировочный комплекс мощностью 470 тысяч тонн отходов в год", - напомнил Глеб Никитин.

Говоря о нелегальных свалках, которые уже есть в Нижегородской области, губернатор также напомнил об объектах накопленного экологического ущерба. По словам Глеба Никитина, Чёрная дыра, Белое море и Игумновская свалка – это "результат халатного отношения к природе и кошмар, который много лет отравляет жизнь нижегородцев".

"В 2018 году мы решили все проблемы, которые препятствовали реализации проекта рекультивации в Дзержинске и рассчитываем, что он будет выполнен в срок", - сказал губернатор.

Он отметил, что регион получил поддержку правительства России, и на оздоровление Волги в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология" планируется 18 млрд рублей.

"В этом году в очередной раз встал вопрос поднятия уровня Чебоксарской ГЭС. Но нам удалось добиться справедливого решения правительства РФ о сохранении уровня воды на нынешней отметке шестьдесят три метра", - добавил Глеб Никитин.