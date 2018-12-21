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Общество

Почти 130 школьных автобусов получили 49 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

25 декабря 2018 20:30  [61] Общество
Школьные автобусы

Школьные автобусы

Фото: Александр Воложанин

Почти 130 школьных автобусов получили 49 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Торжественное вручение сертификатов на получение автобусов главам районов и округов прошло 25 декабря на Нижегородской ярмарке. Автобусы закуплены за счет средств федерального бюджета и в лизинг.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, на сегодняшний день в регионе задействовано порядка 550 школьных автобусов, которые ежедневно подвозят к общеобразовательным школам из удаленных населенных пунктов региона 13664 учащихся.

"В 2018 году парк школьных автобусов пополнился на 168 единиц, что позволяет нам практически закрыть вопрос с подвозом к школам детей, вне зависимости от места их проживания. Это самым непосредственным образом расширяет доступ учащихся к получению качественного разноуровневого образования на селе, укреплению и обновлению базы учреждений образования региона", - отметил Андрей Гнеушев.

Ежегодно на протяжении трех лет правительство РФ из резервного фонда выделяет школьные автобусы. В 2018 году за счет средств федерального бюджета выделено 126 транспортных единиц.

Также в 2018 году правительство Нижегородской области на условиях финансовой аренды (лизинга) для муниципальных образовательных организаций закупило 42 школьных автобуса. В закупке принимали участие 30 муниципальных районов и городских округа Нижегородской области.

Сегодня школьные автобусы за счет средств федерального бюджета получили 49 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

"Правительство Нижегородской области делает все возможное для создания благоприятных условий совершенствования системы образования. Обеспечение доступности получения школьного образования и повышение его качества для всех территорий региона - одна из важнейших задач Стратегии развития Нижегородской области", - сказал Андрей Гнеушев.

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