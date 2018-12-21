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Политика

Глеб Никитин планирует назначить министра экологии Нижегородской области до конца 2018 года

25 декабря 2018 20:55  [61] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планирует назначить министра экологии и природных ресурсов региона до конца 2018 года. Об этом он заявил в ходе мероприятия по представлению Стратегии социально-экономического развития региона 25 декабря 2018 года.

Представляя флагманский проект Стратегии "Эффективная работа правительства", губернатор упомянул региональную программу "Команда правительства".

"Программа уже приносит свои плоды. С помощью портала сформирован резерв управленческих кадров, произошли назначения на различные позиции, в том числе - на пост министра культуры и заместителя главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям", - отметил глава региона.

Глеб Никитин рассказал, что сейчас в завершающей стадии находятся отборочные процедуры на пост министра экологии региона и двух заместителей главы Нижнего. Министра экологии губернатор планирует назначить до конца текущего года.

"Команда Правительства" – это новый работающий "социальный лифт". Наш опыт позитивно оценен администрацией президента РФ, и готовится к распространению на другие регионы", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что презентация программы "Команда правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также с отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

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