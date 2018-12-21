Три года условно получил руководитель отдела организации из Кулебак Нижегородской области за участие в коммерческом подкупе Бизнес

Три года условно получил руководитель отдела организации из Кулебак за участие в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 декабря 2018 года.

По итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что представитель организации из Ленинского района Нижнего Новгорода, осуществил коммерческий подкуп должностного лица одного из предприятий г.Кулебаки в интересах своей компании за заключение гражданско-правовых договоров и погашение имеющейся задолженности.

В связи с этим городским прокурором в отношении юрлица возбуждено административное дело по ст. 19.28 КоАП РФ.

Решением суда компания-нарушитель должна будет выплатить штраф в размере 1 млн. рублей.

Руководитель отдела проектных закупок организации из Кулебак за получение подкупа также был признан виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 800 тысяч рублей и лишением права занимать определенные должности на два года.