Суд приговорил охранника завода в Нижнем Новгороде к четырем годам лишения свободы за избиение коллеги Происшествия

Суд приговорил охранника завода в Нижнем Новгороде к четырем годам лишения свободы за избиение коллеги.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области Автозаводским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 39- летнего сотрудника предприятия по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Судом установлено, что в октябре 2017 года, на посту охраны на территории завода возникла ссора двух охранников. На почве личных неприязненных отношений один из них нанес множественные удары второму охраннику, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник вину в совершении преступления не признал.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал нижегородца виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В пользу потерпевшего с осужденного взыскано 85 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.