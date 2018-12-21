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Происшествия

Один человек погиб на пожаре в Выксе Нижегородской области из-за неосторожности при курении

26 декабря 2018 10:20  [73] Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб на пожаре в Выксе Нижегородской области из-за неосторожности при курении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области 26 декабря 2018 года.

Пожар произошел в квартире дома в с. Новодмитриевка в г.о.г. Выкса. В результате пожара обгорели постельные принадлежности на площади два кв. м. На месте пожара было обнаружено тело погибшего сына хозяйки квартиры (мужчины 1979 года рождения). Причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего мужчины.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 11 пожаров. Огнем были повреждены три квартиры, семь строений и два транспортных средства.

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