Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за убийство в кафе Автозаводского района Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Суд приговорил мужчину к 13 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство в кафе Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Суд вынес приговор в отношении 55-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц). Приговор в законную силу не вступил.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года в вечернее время в одном из кафе, расположенном в Автозаводском районе между подсудимым, который пришел в заведение с собакой, и посетителями произошла ссора, в ходе которой мужчины подрались.

После этого подсудимый сходил домой за ружьем, вернулся в кафе и произвел в обидчиков не менее четырех выстрелов, после чего скрылся с места преступления. 57-летний пострадавший скончался от полученного ранения, второму 56-летнему потерпевшему удалось укрыться от выстрелов.

В ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, следователи обнаружили, изъяли ружье, а также патроны к нему.