Последние новости рубрики Происшествия
26 декабря 2018 11:04  [69] Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за убийство в кафе Автозаводского района Нижнего Новгорода
26 декабря 2018 10:20  [73] Один человек погиб на пожаре в Выксе Нижегородской области из-за неосторожности при курении
26 декабря 2018 09:39  [167] Суд приговорил охранника завода в Нижнем Новгороде к четырем годам лишения свободы за избиение коллеги
24 декабря 2018 15:57  [9424] Семейную пару, которая довела ребенка до голодной смерти, будут судить в Нижегородской области
24 декабря 2018 13:17  [668] Нижегородцу грозит до 20 лет за организацию нарколаборатории в Кстове
24 декабря 2018 12:51  [756] Один человек погиб в результате ДТП в Городецком районе Нижегородской области около пешеходного перехода
24 декабря 2018 12:23  [669] Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в квартире на улице Бекетова в Нижнем Новгороде
24 декабря 2018 11:04  [628] Почти 400 упаковок лекарств изъято в одной из аптек Приокского района Нижнего Новгорода
24 декабря 2018 10:02  [568] Двадцать жителей многоквартирного дома в Дзержинске Нижегородской области были эвакуированы предположительно из-за поджога
23 декабря 2018 13:01  [684] Две бани и жилой дом сгорели в Нижегородской области в минувшие сутки
Происшествия

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за убийство в кафе Автозаводского района Нижнего Новгорода

26 декабря 2018 11:04  [69] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Суд приговорил мужчину к 13 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство в кафе Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Суд вынес приговор в отношении 55-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц). Приговор в законную силу не вступил.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года в вечернее время в одном из кафе, расположенном в Автозаводском районе между подсудимым, который пришел в заведение с собакой, и посетителями произошла ссора, в ходе которой мужчины подрались.

После этого подсудимый сходил домой за ружьем, вернулся в кафе и произвел в обидчиков не менее четырех выстрелов, после чего скрылся с места преступления. 57-летний пострадавший скончался от полученного ранения, второму 56-летнему потерпевшему удалось укрыться от выстрелов.

В ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, следователи обнаружили, изъяли ружье, а также патроны к нему.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph