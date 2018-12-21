Около 520 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет - в подарок или год - без хлопот" за месяц до ее завершения Бизнес

Около 520 клиентов "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет - в подарок или год - без хлопот" за месяц до ее завершения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время ПАО "ТНС энерго НН" подвело итоги предпоследнего этапа акции. По результатам оплаты квитанций за ноябрь 2018 года на победу претендует 519,431 тысячи клиентов, из участия в акции выбыли 23,4 тысячи лицевых счета.

Информация о балансе баллов участников акции обновлена на сайте компании.

Для того чтобы продолжить участие в акции "Свет - в подарок или год - без хлопот", потребителям необходимо оплатить счета за потребленную в декабре электроэнергию не позднее 20 января 2019 года (подробнее об условиях акции можно прочитать на сайте).

По итогам заключительного этапа акции в январе 2019 года будут определены десять победителей, которые получат сертификаты номиналом 12 тысяч рублей на бесплатное энергопотребление в 2019 году.

Номера лицевых счетов-победителей ПАО "ТНС энерго НН" опубликует на своем сайте до 31 января 2019 года.

"ПАО "ТНС энерго НН" благодарит добросовестных плательщиков и выражает им признательность за надежное сотрудничество. До окончания акции остался один месяц, желаем удачи всем нашим клиентам!", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

ПАО "ТНС энерго НН" - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тысячи юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2017 года компания реализовала 9,4 млрд кВтч электрической энергии.