Дед Мороз принимает звонки от юных нижегородцев в универмаге "Сормовские Зори" с 26 декабря Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори"

Дед Мороз принимает звонки от юных нижегородцев с 26 декабря. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори".

Универмаг "Сормовские Зори" рад подарить праздник всем детям и их родителям. С 26 по 30 декабря с 17:00 до 19:00 для нижегородцев будет работать Новогодняя будка: дети смогут позвонить Деду Морозу и пообщаться с ним по видеосвязи. Добрый Дед Мороз исполнит желания детей и поздравит их с наступающим Новым Годом.

Будка стоит в центральном холле на 1 этаже. Снегурочка расскажет всем желающим, как позвонить Дедушке и поможет это сделать.

Кроме того, каждый день с 16:00 до 17:00 Дед Мороз вместе со своей внучкой поздравляет всех посетителей. Фотография на память и самые тёплые пожелания согреют в холодный зимний день.

"Приближается самый любимый и самый волшебный праздник. Повсюду царит новогоднее настроение, хочется верить в чудеса, радоваться и дарить радость всем вокруг. Наша задача – создать новогоднее настроение у маленьких посетителей и их родителей. Новогодняя будка становится сказочным пространством. Это поможет развить у детей творческое воображение и принесёт им много положительных эмоций. От коллектива универмага "Сормовские Зори" поздравляю всех с Новым Годом и желаю в наступающем году радости, добра и ярких событий", - рассказала директор отдела по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори" Мария Осипова.