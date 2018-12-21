НБД-Банк принял участие в обсуждении денежно-кредитной политики с руководством ЦБ РФ Бизнес

НБД-Банк принял участие в обсуждении денежно-кредитной политики с руководством ЦБ РФ Фото: Пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк принял участие в обсуждении денежно-кредитной политики с руководством Центрального банка России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Встреча представителей региональных банков с руководством ЦБ РФ состоялась в Москве. Модератором выступил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. От НБД-Банка на встрече присутствовал член правления Евгений Максаков.

Как пояснили в пресс-службе, мероприятию предшествовала серьезная подготовка: участники – банки и банковские объединения – прислали в АРБ вопросы, которые они считают актуальными по всем направлениям жизнедеятельности кредитных организаций. Их обработали, систематизировали, сгруппировали по направлениям и передали в соответствующие подразделения ЦБ РФ.

"В ходе встречи мы с коллегами обсудили вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой и влиянием внешних санкций на экономику. Повышенный интерес вызвали темы увеличения НДС с 18% до 20%, планы по росту ключевой ставки и ее влияние на проценты по кредитам", - сказал по итогам встречи Евгений Максаков.

"Активную дискуссию вызвала позиция ЦБ по оценке залогов и активов, внутренним процедурам оценки достаточности капитала, а также внутренней банковской отчетности", - добавил он.

"Встреча с руководством Центрального Банка традиционно проходит в конце года, на ней мы подводим итоги работы и озвучиваем наши планы. Открытый диалог с руководством ЦБ и коллегами из других банков помогает обменяться мнениями, регулятору также важно знать позицию кредитных организаций по актуальным вопросам их деятельности "из первых рук", – подытожил член правления НБД-Банка.

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ПАО "НБД-Банк" - межрегиональный банк, основан в 1992 году. Специализируется на развитии малого и среднего бизнеса. Сеть НБД-Банка включает 24 офиса в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.