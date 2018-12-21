Архиерейский новогодний молебен пройдет 31 декабря в соборе Александра Невского Нижнего Новгорода Общество

Архиерейский новогодний молебен пройдет 31 декабря в соборе Александра Невского Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородской епархии.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении благочинных округов Нижегородской епархии, наместников монастырей и других представителей духовенства епархии, совершит молебное пение по случаю гражданского новолетия.

Начало молебна в 17:00.

"Приглашаем нижегородцев поблагодарить Бога за год прошедший и помолиться о благополучии года грядущего", - епархия.