Архиерейский новогодний молебен пройдет 31 декабря в соборе Александра Невского Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородской епархии.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении благочинных округов Нижегородской епархии, наместников монастырей и других представителей духовенства епархии, совершит молебное пение по случаю гражданского новолетия.
Начало молебна в 17:00.
"Приглашаем нижегородцев поблагодарить Бога за год прошедший и помолиться о благополучии года грядущего", - епархия.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+