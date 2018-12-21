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Чемпионат по акробатическому рок-н-роллу состоится в Нижнем Новгороде 29 декабря. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации города.
В соревнованиях примут участие более 160 спортсменов из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова, Йошкар-Олы и Ярославля. В программе заявлены парные и групповые выступления.
Среди основных задач мероприятия называются повышение мастерства спортсменов, определение лучших спортивных пар и обновление рейтинга чемпионов акробатического рок-н-ролла.
Соревнования пройдут в ФОКе "Приокский".
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