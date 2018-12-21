Чемпионат по акробатическому рок-н-роллу состоится в Нижнем Новгороде 29 декабря Спорт

Фото: Пресс-служба городской администрации

Чемпионат по акробатическому рок-н-роллу состоится в Нижнем Новгороде 29 декабря. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации города.

В соревнованиях примут участие более 160 спортсменов из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова, Йошкар-Олы и Ярославля. В программе заявлены парные и групповые выступления.

Среди основных задач мероприятия называются повышение мастерства спортсменов, определение лучших спортивных пар и обновление рейтинга чемпионов акробатического рок-н-ролла.

Соревнования пройдут в ФОКе "Приокский".