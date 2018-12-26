Денег нет, а хочется на отдых

В жизни каждого человека наступает момент, когда он хочет оказаться как можно дальше от суеты и ежедневных проблем. И желательно, чтоб выбранное для временной передышки место находилось в каком-либо туристическом месте. Поэтому неудивительно, что еще за несколько месяцев до наступления долгожданного отпуска, большинство людей, активно начинает пересматривать все предлагаемые местными турагентствами туры.

Но, как правило, их стоимость иногда быстро отбивает охоту куда-либо ехать. Ведь собрать такую крупную сумму способны лишь единицы. Хотя следует заметить, что в наши дни, необязательно даже тратить время на сбор этой суммы. Турфирма TimeFT, например, предоставляет возможность всем желающим отдыхать сегодня, не думая о насущных проблемах, а расплачиваться за турпутевку потом, отдавая ее стоимость частями.

Выгода оформления тура в рассрочку.

До сих пор бытует мнение, что решаясь на покупку любого продукта в рассрочку, необходимо будет в итоге заплатить сверху еще и определенный процент, за предоставленную услугу. В действительности, подобных неприятных аспектов сейчас легко избежать, по крайней мере, в турагентстве «Time Fly Travel», это вполне возможно. Тем, кому хочется побывать на лазурном берегу средиземного моря или в иных располагающих к хорошему отдыху местах, но нет возможности купить сразу желаемую турпутевку, необходимо позаботится о ее заблаговременном бронировании.

Такое действие предоставляет возможность клиенту оформить в ее рассрочку под нулевой процент. Конечно, без предоплаты стать обладателем турпутевки все равно не получится, но ее величина отличается доступностью, начинаемой от 25% и заканчивая 50% предоплаты, от стоимости выбранного тура. Выполнить предоплату необходимо будет за три дня, до назначенной даты вылета. Впоследствии, вернуть остальную сумму, должную за проведенный отдых тут необходимо будет в течение трех месяцев.

Как правило, практически всем решившим отдохнуть по турпутевке, оформленной в рассрочку, этого срока хватает для полного расчета с турагентством. Конечно, никому не хочется ходить в долгах. Но порой избежать этого невозможно, да и зачем. Если, например, в рассрочку оформляется возможность хорошенько провести время, по окончании которого человеку будет проще работать, а значит, он и быстрее рассчитается с турагентством за отдых, который кстати того стоит.

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