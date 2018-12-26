Дни открытых дверей в ХНУРЭ

Как стало известно из официального сайта http://nure.ua университета ХНУРЭ, проведенный 23 декабря в этом учреждении день открытых дверей, прошел в весьма оживленном русле. Несмотря на то, что сейчас в Харькове работающие многие университеты предоставляют возможность всем желающим быстро стать их студентами, все же количество пришедших школьников вместе с родителями, ясно показало, что и сейчас сфера радиоэлектроники продолжает оставаться одной из притягательных для большинства молодежи.

Хотя нужно признать, что этому способствуют немало современные тенденции. Ведь без радиоэлектроники не было бы собственно и большей части современной техники, которую можно обнаружить практически в каждом жилье и даже активно используемых сейчас транспортов. На самом деле, сфер, где применяется радиоэлектроника, существует внушительное разнообразие, поэтому практически каждый студент, окончивший ХНУРЭ, как правило, в итоге трудоустраивается на весьма перспективную работу, дающую уверенность в завтрашнем дне.

Все, что было в день открытых дверей.

Помимо возможности детальнее ознакомится с факультетами и специальностями этого учреждения, всем гостям была предоставлена возможность также, ознакомится с особенностями, которые будут присутствовать при вступительных экзаменах, проводимых в 2019 году. Каждый из родителей и будущих студентов, также при наличии вопросов, мог лично их задать во время общения с деканами, преподавателями и даже уже проходящим обучение в этом учебном заведении студентами.

На празднике присутствовал и ректор ХНУРЭ. Он не только лишь поздравил пришедших на день открытых дверей гостей, но и рассказал обо всех преимуществах обучения в этом заведении. В конце своей речи, он также пожелал будущим выпускникам школ ответственней относиться к выбору будущей профессии. На данный момент в университете ХНУРЭ предоставляется обширный спектр направлений, позволяющий каждому желающему иметь востребованную профессию, сделать правильный для себя выбор. Но какому в итоге направлению тут не было отдано предпочтение, как заметил ректор, в итоге, студент станет обладателем специальности, востребованность которой продолжает находиться на высоком уровне, практически во всем мире

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