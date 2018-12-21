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Происшествия

Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина попала в ДТП 26 декабря

26 декабря 2018 14:00  [179] Происшествия

Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина попала в ДТП 26 декабря 2018 года. Об этом сообщил консультант отдела гражданского и социального права аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Игорь Михайлушкин.

"Утром 26 декабря легковой автомобиль, на котором Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина совершала рабочую поездку в Ветлужский район, попал в ДТП. В настоящее время Надежда Отделкина госпитализирована в ЦРБ г. Урень. По факту ДТП проводится проверка", - рассказал он.

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