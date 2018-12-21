Новый прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец из Краснодарского края представлен Гордуме 26 декабря Общество

Новый прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец представлен депутатам на заседании Гордумы. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на внеочередном заседании Думы 26 декабря 2018 года.

Отметим, что Николай Борозенец был назначен на эту должность почти три недели назад - 7 декабря.



"Очень приятно, что конструктивное, правильное деловое взаимодействие налажено. В этом направлении мы будем продолжать нашу совместную работу", - обратился к присутствующим прокурор.



Николай Борозенец также рассказал о том, что в органах прокуратуры он работает уже 18 лет. Начинал трудовую деятельность в Саратовской области. До назначения в Нижнем Новгороде, работал прокурором Кавказского района Краснодарского края.



"Первое впечатление о городе замечательное. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы жителям и гостям города жилось здесь комфортно. Многое предстоит сделать", - резюмировал Николай Борозенец.



Напомним, в августе этого года прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко перешёл на должность заместителя прокурора Нижегородской области. В период с августа по ноябрь обязанности городского прокурора исполняла Татьяна Воронина.