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Культура и отдых

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки"

26 декабря 2018 15:02  [139] Культура и отдых

Праздничное событие прошло в нижегородском цирке.

"Среди гостей сегодняшнего праздника очень много тех, кто хорошо учится или добивается успехов в спорте, есть участники всероссийских соревнований. Мне бы очень хотелось, чтобы это движение вперед у них продолжалось и дальше. Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку развитию талантов и способностей юных нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.

 

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей Губернаторской елки

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