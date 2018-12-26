Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки"

Праздничное событие прошло в нижегородском цирке.
"Среди гостей сегодняшнего праздника очень много тех, кто хорошо учится или добивается успехов в спорте, есть участники всероссийских соревнований. Мне бы очень хотелось, чтобы это движение вперед у них продолжалось и дальше. Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку развитию талантов и способностей юных нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.
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