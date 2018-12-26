Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом гостей "Губернаторской елки" Культура и отдых

Праздничное событие прошло в нижегородском цирке.

"Среди гостей сегодняшнего праздника очень много тех, кто хорошо учится или добивается успехов в спорте, есть участники всероссийских соревнований. Мне бы очень хотелось, чтобы это движение вперед у них продолжалось и дальше. Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку развитию талантов и способностей юных нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.