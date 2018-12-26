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Общество

Температура воздуха до -23°и холодный ветер ожидают нижегородцев в предновогодние праздники

26 декабря 2018 15:33  [95] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют до -23°и холодный ветер в предновогодние праздники в Нижегородской области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

При этом 27 декабря днем ожидается от -6° до -9°, ночью подморозит до -10°...-13°. Ветер прогнозируется юго-восточный. Синоптики предупреждают о снежных заносах и наледях на дорогах.

Однако 28-30 декабря в Нижегородской области начнет расти атмосферное давление, ветер сменит направление на северо-западное, до 6-9 м/с.

Ожидается небольшой кратковременный снег, а дневная температура воздуха понизится до -11°...-14°, к ночи она снизится до -20°...-23°.

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