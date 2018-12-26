Новые правила благоустройства приняты в Нижнем Новгороде Общество

Новые правила благоустройства приняты в Нижнем Новгороде. Изменения в документ были одобрены депутатами городской Думы на заседании 26 декабря 2018 года.

Правила регламентируют порядок пользования и содержания территорий, порядок земляных работ, внешний вид фасадов, вид уличных указателей, организацию освещения и озеленения, содержание детских площадок, уборку территории города и его праздничное оформление.

Кроме того, подробно регулируется процесс озеленения города: создание и содержание газонов и цветников, определение перечня территорий для луговых газонов; нормативы покоса травы.

"Например, отказались от покраски бордюрного камня во дворах, потому что это затратно и противоречит ПДД. Новый документ существенно упростит организацию работы по благоустройству города", - считает депутат Владимир Аношкин.

"Это огромное событие с точки зрения решения системных задач по тому, каким город должен быть глазами жителей, и нас как руководителей с точки зрения его благоустройства. Благоустроенный город - это совершенно другое качество жизни", - сказал Владимир Панов.

Он отметил, что работа над документом еще не закончена — к ней будут возвращаться в январе и в феврале.



