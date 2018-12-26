Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2018 17:32  [40] Уволенный механизатор нижегородского сельхозпредприятия получил зарплату мясом
26 декабря 2018 16:50  [220] Новые правила благоустройства приняты в Нижнем Новгороде
26 декабря 2018 16:15  [244] Жители многоквартирных домов, которым не вывозят мусор, могут в 2019 году пожаловаться в несколько органов
26 декабря 2018 15:36  [398] Пять ранее отмененных частных нижегородских маршрутов станут муниципальными
26 декабря 2018 15:33  [198] Температура воздуха до -23°и холодный ветер ожидают нижегородцев в предновогодние праздники
26 декабря 2018 15:17  [167] "Стратегия развития региона направлена на реализацию нацпроектов", - Андрей Гнеушев
26 декабря 2018 14:23  [394] Новый прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец из Краснодарского края представлен Гордуме 26 декабря
26 декабря 2018 12:49  [365] "Развитие области невозможно без развития города", - Владимир Панов
26 декабря 2018 12:32  [234] Архиерейский новогодний молебен пройдет 31 декабря в соборе Александра Невского Нижнего Новгорода
26 декабря 2018 10:02  [245] Более 300 рейсов обслужит нижегородский аэропорт Стригино в новогодние праздники
Общество

Уволенный механизатор нижегородского сельхозпредприятия получил зарплату мясом

26 декабря 2018 17:32  [40] Общество

Сельскохозяйственное предприятие в Нижегородской области расплатилось с уволенным механизатором вместо денег мясной продукцией. Об этом сообщает Государственная инспекция труда региона.

В ведомстве пояснили, что выплату зарплаты мясом осуществило АО "Румянцевское" из Дальнеконстантиновского района. Такая форма оплаты труда является нарушением законодательства (ст. 131 ТК РФ).

В Государственной инспекции добавили, что мясной продукцией сотруднику предприятия выплатили не всю зарплату, а только 20% от нее. Ведомство обязало "Румянцевское" устранить нарушения закона и до18 января 2019 года выпалить уволенному сотруднику деньги.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph