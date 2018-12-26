Уволенный механизатор нижегородского сельхозпредприятия получил зарплату мясом Общество

Сельскохозяйственное предприятие в Нижегородской области расплатилось с уволенным механизатором вместо денег мясной продукцией. Об этом сообщает Государственная инспекция труда региона.

В ведомстве пояснили, что выплату зарплаты мясом осуществило АО "Румянцевское" из Дальнеконстантиновского района. Такая форма оплаты труда является нарушением законодательства (ст. 131 ТК РФ).

В Государственной инспекции добавили, что мясной продукцией сотруднику предприятия выплатили не всю зарплату, а только 20% от нее. Ведомство обязало "Румянцевское" устранить нарушения закона и до18 января 2019 года выпалить уволенному сотруднику деньги.