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Общество

Уборку снега в Нижнем Новгороде станет контролировать система, аналогичная московской

26 декабря 2018 18:45  [51] Общество
Владимир Панов в ходе инспекции улично-дорожной сети

Владимир Панов в ходе инспекции улично-дорожной сети

Фото: Пресс-служба городской администрации

Уборку снега в Нижнем Новгороде станет контролировать система, аналогичная московской. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

О системе контроля снегоуборочных работ рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе инспекции улично-дорожной сети.

"Мы начинаем внедрять систему организации снегоуборочных работ и контроля, которая действует в Москве. Смысл заключается в том, чтобы каждый участок в городе: дорога, тротуар выделялись в отдельные единицы и были закреплены за дворниками, либо водителями, управляющими соответствующей техникой. При этом должно быть зафиксировано состояние дорог и тротуаров до уборки снега и после. Сравнив две фотографии, мы увидим результат проделанной работы", - пояснил мэр города.

Он добавил, что система фотофиксации "позволит приучить домоуправляющие компании к прозрачности и порядку".

Инспектируя дороги, Владимир Панов отметил, что уборка городских улиц осуществляется приемлемо, а с дворовыми территориями возникает много проблем.

"Качество уборки дворовых территорий упало по сравнению с тем, чего мы добились в прошлом году", - отметил Владимир Панов.

По словам участника инспекции - члена регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Андрея Нестеренко, мэр Владимир Панов по итогам объезда территории города поручил главам районов усилить контроль за уборкой улиц.

По итогам инспекции Владимир Панов обратился к нижегородцам с просьбой сообщать о проблемных заснеженных участках через информационную систему "Антиснег", добавив, что специалисты отрабатывают каждую заявку.

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