Нижегородская деревня Огибное газифицирована по инициативе местных жителей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Деревня Огибное Нижегородской области газифицирована по инициативе местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Строительство газопровода велось в рамках проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ). На его реализацию из областного бюджета была выделена субсидия в сумме 1,9 млн рублей, а из бюджета городского округа - 3,2 млн рублей. Жители внесли более 315 тысяч рублей. Помимо этого к реализации проекта были привлечены спонсоры, которые направили на строительство сетей более 824 тысяч рублей. Протяженность газопровода составила 2,5 км.

Кроме 48 жилых домов деревни Огибное природным газом будут отапливаться здание Дома культуры, территориального отдела администрации и магазина.

"Что касается жителей газифицированных домов, то они получили двойной бонус: газификация жилья принесла в их дома тепло и уют, а также позволит значительно сэкономить на оплате услуг отопления", - говорится в сообщении.

Как ранее отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию программы поддержки местных инициатив в региональном бюджете предусмотрено по 250 млн рублей на каждый год.

Сейчас вносятся изменения в постановление правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 года "О реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив", чтобы усовершенствовать механизм реализации программы.

"В соответствии с поручением главы региона по расширению проекта, мы проанализировали средние финансовые объемы по одной заявке и планируем пересмотреть положение, потому что на данный момент каждое муниципальное образование может поддержать только 2 заявки, а мы хотим увеличить эту цифру до четырех", - сообщил Роман Любарский.

Также планируется, что конкурсный отбор программ развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, будет объявлен в январе-феврале 2019 года, чтобы была возможность реализовать программы в летний период.