"Новогодняя сказка приедет в каждый район Нижегородской области", - Денис Москвин Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Новогодняя сказка приедет в каждый район Нижегородской области", - сказал Депутат Государственной Думы, Секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин, комментируя масштабную акцию, приуроченную к Новому году и Рождеству, которую проводит региональное отделение партии.

Во время проведения акции новогодние "поезда" "Единой России" посетят все районы Нижнего Новгорода и области.

На праздничных представлениях сотрудники Регионального исполнительного комитета и волонтеры партии организуют для детей и родителей интерактивные площадки с аниматорами, новогодними фотозонами, "сказочным" аквагримом, ростовыми куклами, играми, конкурсами и подарками.

Также весь депутатский корпус "Единой России" и все местные отделения партии активно подключились к этой акции.

Сегодня, 26 декабря, около 1000 детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, реабилитационных центров, а также победители различных творческих конкурсов более чем из 30 городов и районов области посетили традиционную "Депутатскую Елку" в Кремлевском концертном зале.

В ходе мероприятия Денис Москвин поздравил ребят и их родителей с наступающими Новым годом и Рождеством.

"Новый год – один из самых любимых праздников, который с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Время, когда все ждут чуда, живут ожиданиями лучшего, добрых перемен. И мы решили создать сказочное настроение для наших земляков, подготовили много сюрпризов. Этот праздник напоминает нам о главных жизненных ценностях: любви к детям, к родителям, к своему дому, к нашей стране. И все эти эмоции, эту добрую атмосферу мы попытались передать в нашем новогоднем подарке", - сказал Денис Москвин.

Акция "Единой России" продлится до конца зимних каникул.

По словам Дениса Москвина, планируется, что за это время в регионе новогодние праздники посетят порядка 20 тысяч ребят, в том числе дети из отдаленных сел, многодетных семей, одаренные дети - победители различных конкурсов и олимпиад. Особое внимание уделено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: с ограниченными возможностями здоровья, оставшимся без попечения родителей, из малообеспеченных семей.

"Наши новогодние "поезда" приедут во все без исключения районы Нижнего Новгорода и области. Акция стартовала 21 декабря с Тонкинского района, мы уже побывали в 25 районах, более 5,5 тысяч ребятишек приняли участие в наших праздничных "Елках". И самое главное - дети с восторгом и с радостью участвовали во всех мероприятиях, которые мы подготовили для них. Хочу пожелать всем, чтобы в канун Нового у каждого ребенка случилось маленькое чудо. Ведь этот тот праздник - лучшее время для сказки и осуществления заветных желаний", - отметил депутат.