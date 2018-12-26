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Бизнес

Единственное в РФ и СНГ производство диметилового эфира, расположенное в Дзержинске, получило статус приоритетного

26 декабря 2018 20:05  [25] Бизнес

Фото: с сайта компании Аэрозолекс

Президиум Совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области одобрил присвоение статуса приоритетного инвестиционному проекту ООО "Аэрозолекс". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такое решение президиум под председательством заместителя главы региона Игоря Носова принял 25 декабря 2018 года.

"Аэрозолекс" обратился с заявкой на признание приоритетным проекта "Создание производства диметилового эфира мощностью 10 тысяч тонн в год". С этим статусом предприятие получит от государства льготы по налогу на имущество и по налогу на прибыль.

"Это первая в РФ и СНГ производственная мощность диметилового эфира высокой чистоты. Продукт используется в качестве пропеллента при производстве аэрозольных красок, монтажных пен, товаров для гигиены. Крайне важно, что проект направлен на импортозамещение", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Завод получит льготы по налогу на прибыль в размере 6,7 млн рублей и по налогу на имущество - в размере 34,8 млн рублей.

Ожидается, что ежегодно по окончании реализации проекта сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составит около 49,3 млн рублей.

Президиум Совета по стратегии развития и инвестициям одобрил присвоение статуса приоритетного этому заводу и теперь данный вопрос должно рассмотреть Законодательное собрание Нижегородской области.

Напомним, что объект построен летом 2018 года в Дзержинске. Инвестиции в создание производства составили 650 млн рублей. Производственная мощность завода составляет 10 тысяч тонн диметилового эфира высокой чистоты, который используется в качестве пропеллента при производстве аэрозолей косметического, бытового и строительного назначения, в качестве вспенивающего агента при производстве строительных и упаковочных материалов, в качестве хладагента и ряде иных применений.

Потребителями продукции являются российские и зарубежные производители различной аэрозольной продукции, полиуретановых монтажных пен, теплоизоляции XPS, а также компании из других отраслей промышленности, где требуется пропеллент или вспенивающий агент с высокой растворяющей способностью.

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