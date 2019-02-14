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Общество

Минтруд предложил изменить порядок начисления социальных доплат к пенсии

22 февраля 2019 08:40  [974] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Минтруд РФ предложил изменить порядок начисления социальных доплат к пенсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание поясняет, что в настоящее время социальная доплата полагается гражданам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания. Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки.

Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный ПМП, то гражданин перестает получать социальную доплату.

Теперь в минтруде предложили способ устранить этот факт. Ведомство считает, что сначала нужно устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а уже потом индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты.

Напомним, что с 1 февраля в России произошла индексация выплат, пособий и компенсаций. Коэффициент индексации установлен в размере 1,043 (в 2018 году был - 1,025).

Индексация распространяется на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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