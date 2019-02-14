Девятибальные пробки зафиксированы в Нижнем Новгороде утром 22 февраля Общество

Фото: с сайта "Яндекс.Карты"

Девятибальные пробки зафиксированы в Нижнем Новгороде утром 22 февраля. По данным "Яндекс.Карты", по состоянию на 9 утра, пробки в городе оцениваются в 9 баллов.

Стоит Мызинский мост, там произошло два ДТП. Ситуация напряженная также на ул. Новикова Прибоя, пр. Гагарина, ул. Коминтерна, ул. Светлоярская, ул. Ванеева, ул.Родионова и Канавинском мосту в сторону верхней части города. Практически полностью движение сковано на Московском шоссе.

Дополнено: по состоянию на 9:20 на Мызинском мосту произошло уже пять ДТП.

Фото: с сайта "Яндекс.Карты".