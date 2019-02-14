Обменник Сбербанка на биткоин

Специальный сервис обмена на биткоин - быстрая и удобная процедура.

Популярность биткоина в последнее время продолжает расти. Именно поэтому вопросы обмена для многих являются очень актуальными. Сегодня в интернете можно воспользоваться услугами большого количества обменников, но при этом риски потери финансовых средств исключить нельзя.

Чтобы попробовать их снизить можно использовать обмен сбербанк биткоин. Данный сервис обеспечивает проведение операций по адекватному курсу при отсутствии скрытых комисссий. При этом какие-либо риски почти полностью исключаются. При этом процедура отличается простотой: все что нужно, так это заполнить специальную форму и оплатить заявку. В скором времени деньги поступят на имеющийся кошелек биткоин. Такой способ заслуженно оценили множество клиентов. На сервисе также можно выполнить обмен киви на биткоин.

Обменную операцию можно проводить в период с 7 утра до 10 вечера. Обработка заявки занимает не более 10-минут. Для выполнения процедуры необходимо авторизоваться на сайте и войти в личный кабинет. Пользователи должны понимать, что непосредственно обмен проводится в автоматическом режиме, но при этом процедура всё равно контролируется оператором. Это объясняется тем, для сбербанка безопасность платежей находится на первом месте. При этом гарантируется конфиденциальность сделки.

Обмен осуществляется непосредственно через сайт. Для этого следует перейти на специальную страницу. В форме, кроме суммы обязательно указывается номер карты и кошелька биткоин, контактный номер и e-mail. Обязательно перед отправкой заявки необходимо повторно проверить правильность введенных данных и согласился с правилами сервиса. После этого заявку можно отправлять. После этого станет доступной форма, в которой указываются реквизиты для оплаты заявки. Заполнив ее, завершить процедуру следует нажатием кнопки «Я оплатил».

Кроме этого можно воспользоваться и другим удобным способом, который предлагает Сбербанк. Для этого рекомендуется использовать Телеграмм бот для обмена @BtcBank24com_bot. Здесь постоянно совершенствуется функционал, а значит, сервис становится более удобным.

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