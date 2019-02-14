Amazfit Bip 2 предоставит отличную функциональность по разумной цене

В последнее время, наряду с трекерами под собственной маркой, компания Xiaomi предлагает также носимые устройства под брендом Amazfit. По сути, это разработка партнёра Xiaomi – компании Huami.

Часы Amazfit Bip 2 прошли сертификацию.

Смарт-часы, которые можно найти на полках магазинов сейчас, были выпущены уже год-два назад, а с тех пор технологии сделали рывок вперёд. Компания не стоит на месте и готовится к выпуску новой модели – Amazfit Bip 2. Эти часы должны заменить на рынке первое поколение модели и стать техническим прорывом для компании.

Ещё 20 января 2019 года умные часы были замечены в базе американской Федеральной комиссии по связи (FCC), что означает, что модель уже получила нужные разрешения и вот-вот выйдет на рынок за пределами Китая.

Со стороны дисплея-циферблата устройство выглядит прежним, хотя стало заметно тоньше и удобнее для ношения. Боковая кнопка теперь не выпуклая, а плоская. К тому же добавились новые цвета.

Характеристики.

Стали известны некоторые характеристики Амазфит Бип 2.

Что еще нового в Bip 2?

Наверно, самая заметная инновация в новом поколении смарт-часов Bip 2 – это встроенный модуль NFC. Обычно в часах или трекерах он служит для быстрых расчётов через бесконтактные терминалы. Однако с китайскими устройствами всё не так просто. Наверняка NFC будет поддерживать систему AliPay, однако она практически не применяется за пределами Китая. Хотя в России есть банкоматы с её поддержкой, у системы пока нет лицензии для предоставления услуг россиянам, так что пользуются AliPay только приезжие из Китая. А другие платёжные системы (тот же Google Pay или Apple Pay) могут и вовсе не поддерживаться. Пример тому – Xiaomi Mi Band 2, у которого есть NFC-версия, но польза от неё есть только в Китае. Впрочем, будем надеяться, что Xiaomi сумеет реализовать поддержку сторонних платёжных систем.

Дисплей также подвергся улучшению. В оригинальной версии он, подобно мобильным телефонам конца 1990-х, поддерживал лишь восемь цветов. В Xiaomi Bip 2 поддерживаются уже 22 цвета, что улучшает картинку очень заметно. Выросло также разрешение дисплея и его максимальная яркость. Благодаря более экономичному чипсету эти улучшения не отразятся на времени работы.

Часы могут выступать в качестве пульта ДУ при воспроизведении музыки со смартфона. При этом тип подключения не играет роли. Вы можете подключить по Bluetooth гарнитуру или колонку, и часы, тоже использующие Bluetooth, конфликтовать с ней не будут.

Корпус часов Amazfit Bip 2 получил защиту согласно стандарту IP68, что означает, что часы выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров – практически как флагманы рынка, вроде Apple Watch Series 4 или Samsung Galaxy Watch.

Дата выхода и цена.

Скорее всего, умные часы поступят в продажу уже в феврале-марте 2019 года, по предположительной цене $139 (примерно 9200 р). Однако точная дата выхода будет оглашена на официальной презентации устройства.

Источник: ismartwatch.ru

Амазфит Бит 2.

Ксяоми.

Хуамай.

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