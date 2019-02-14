Параметры смартфона - главный критерий выбора

Параметры смартфона должны соответствовать индивидуальным требованиям.

Выбор смартфона всецело зависит от индивидуальных потребностей конкретного человека. Сегодня данный тип гаджетов представлен в большом разнообразии. Но, несмотря на отличающиеся технические параметры, смартфоны выполняют одни и те же задачи. Если купить смартфон, то можно выполнять звонки, просматривать видео, слушать музыку, использовать различные приложения и пр. Именно от разнообразия задач, которые ставятся перед устройством, зависит его выбор. К примеру, если нет необходимости активно пользоваться интернетом, постоянно просматривать видео, то дорогостоящий смартфон с расширенными техническими возможностями, вряд ли необходимо приобретать. Вполне подойдет бюджетное устройства со стандартными классическими функциями.

Наиболее популярными являются модели на базе операционной системы android. Они представлены в большом разнообразии дизайна в различных ценовых категориях. Поэтому выбрать смартфон в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями как правило не составит труда. Привлекательной особенностью таких устройств является наличие большой программной поддержки. На таких устройствах можно установить огромное количество различных полезных приложений, которые расширяют функциональность гаджетов.

Более надежными в работе считаются устройства компании APPLE, работающие на операционной системе iOS. Она отличается обширным функционалом. Кроме этого на устройствах можно установить множество платных и бесплатных приложений.

Менее популярными являются модели с операционной системой Windows. Но она является подходящим вариантом для тех, кто привык работать на компьютере. Недостатком системы является медленная работа и небольшое количество приложений, которые можно установить для расширения функционала устройства.

Важным фактором при выборе является диагональ экрана смартфона. От нее зависит размер гаджета. Если планируется его использовать в качестве телефона и изредка для просмотра какой-либо информации, то вряд ли стоит выбирать устройство с большим экраном. Малогабаритные гаджеты хорошо помещаются в руке, они довольно легкие и их можно носить просто в кармане. Наиболее удобными считается смартфоны с диагональю 4,5 - дюйма. Но если планируется постоянно просматривать видео на экране, то предпочтение лучше отдавать моделям с экраном более 5,5 дюйма.

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