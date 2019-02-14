Кассовая техника онлайн для бизнеса

Кассовые аппараты должны подбираться в соответствии с условиями эксплуатации.

Новые правила, которые устанавливаются 54-ФЗ, требуют от ИП использования онлайн-касс. Такие устройства сегодня представлены на рынке в большом разнообразии. Поэтому выбрать кассовый аппарат для ип не всегда просто. Прежде всего, следует понимать: используемое устройство должно соответствовать деятельности предприятия.

Основные виды.

Онлайн-кассы классифицируются по трем группам. Они бывают: стационарными, мобильными и устройствами для вендинговых автоматов. Модели отличаются конструктивными и монтажными особенностями, типами электропитания и возможностями подключения к интернету.

Стационарным моделям, необходимо отдавать предпочтение, когда их планируется использовать на одном и том же рабочем месте. Такой аппарат подключается к электрической сети, но иногда дополнительно может оснащаться встроенным аккумулятором, что обеспечивает бесперебойность работы при отключении электричества. К интернету такой вид касс подключается по проводной сети или с помощью wi-fi. Дополнительно может иметься разъем для установки sim-карты.

Как вариант можно использовать смарт-терминалы. Такие устройства отличаются малыми габаритами, простотой и удобством в работе. Его обычно используют в маленьких магазинах и салонах. Если возникает необходимость, кассовое оборудование данного типа легко подсоединяется к различным устройствам, к примеру, к сканеру или весам. Единственным недостатком смарт-терминалов является низкая скорость работы, но для маленьких торговых точек этот фактор не всегда является актуальным.

Мобильные онлайн-кассы предназначены для использования при различных выездных операциях. К примеру, они незаменимы при курьерской доставке. Главной их особенностью является возможность работы без подключения к электросети. В моделях устанавливаются мощные аккумуляторы, гарантирующие автономную работу в течение нескольких дней. Подключение к интернету выполняется с помощью sim-карты, поэтому постоянное использование услуг сотового оператора влечет лишние затраты.

Вендинговые аппараты - это устройство которое используется для продажи товаров без участия продавца. В этом случае применяются специальные онлайн-кассы, которые устанавливаются внутри оборудования и после совершения какой-либо внешней операции выдают чек.

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