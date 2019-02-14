Александр Самоделкин покинул пост ректора нижегородской Сельхозакадемии Общество

Фото: с сайта КП-Нижний Новгород

Александр Самоделкин покинул пост ректора нижегородской государственной сельскохозяйственной академии 22 февраля 2019 года. Об этом сообщается на сайте НГСХА.

В своём обращении на сайте вуза Александр Самоделкин поблагодарил коллектив за плодотворную совместную работу, доверие и поддержку. Причины ухода не уточняются.

"Нашими общими усилиями в образовательном и информационном пространстве региона были закреплены положительный имидж и высокая репутационная составляющая Нижегородской сельхозакадемии", - заявил он.

Напомним, Александр Самоделкин был назначен ректором НГСХА в 2012 году.

В конце января ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов также покинул пост и был назначен научным руководителем университета.

СПРАВКА:

Александр Геннадьевич Самоделкин родился 10 декабря 1961 года в деревне Николаевское Тонкинского района Нижегородской области.

Доктор биологический наук, профессор, Заслуженный ветеринарный врач РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, сопредседатель экспертного Совета по развитию агропромышленного комплекса в ПФО.

Окончил аспирантуру и докторантуру Всероссийского научно-исследовательского института животноводства (г. Москва).

На протяжении многих лет руководил сельскохозпредприятием Нижегородской области, агрофирмой "Толмачево", где в течение 10 лет функционировали филиалы НИИ РАСХН и НГСХА и проходили практическое обучение и занимались научно-исследовательской работой аспиранты, соискатели и студенты, осуществлялось повышение квалификации специалистов АПК области.

С 2002 года перешел на должность профессора, с 2003 по 2007 гг. — проректора, в 2012 году был избран ректором НГСХА.